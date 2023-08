Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Auseinandersetzung in Gaststätte.

Lippe (ots)

In einer Gaststätte in der Mittleren Straße kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12./13.08.2023) gegen 02:40 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Gästen. Nach ersten Erkenntnissen griffen ein Vater (60 Jahre) und sein Sohn (32 Jahre) einen weiteren Gast mit einem Stock an und verletzten ihn durch Tritte auf den Kopf. Alle Beteiligten stammen aus Lügde. Der 35-jährige Verletzte wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell