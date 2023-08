Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Autowerkstatt.

Lippe (ots)

Am Samstag (12.08.2023) wurde in eine Autowerkstatt in der Asper Straße eingebrochen. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Notausgangstür auf und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde ein Kfz-Diagnosegerät im Wert von etwa 1500 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 0 und 12 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell