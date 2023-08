Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Festnahme nach räuberischem Ladendiebstahl.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (12.08.2023) begingen zwei Männer im Alter von 35 und 25 Jahren einen räuberischen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Langen Straße. Gemeinsam stahlen sie Parfüm im Wert von etwa 130 Euro. Der aufmerksame 22-jährige Ladendetektiv versuchte die Täter aufzuhalten, wurde jedoch mit Schlägen durch mitgeführte Krücken angegriffen. Die Polizei wurde gerufen und nahm die Täter fest. Da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie vorläufig festgenommen.

