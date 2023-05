Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger

66663 Merzig (ots)

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Fußgänger in Merzig-Hilbringen

Am Dienstag, 02. Mai 2023, gegen 00:05 Uhr, ereignete sich in Merzig-Hilbringen, Verbindungsweg Saarwiesenring in Richtung Industriestraße, ein Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Verbindungsweg aus Richtung Saarwiesenring (Das Bad) kommend, in Fahrtrichtung Hilbringen, Industriestraße/In der Au befuhr. Beim Befahren dieser Verbindungsstraße kam es zu einem Kontakt zwischen dem bislang unbekannten Fahrzeug und dem Fußgänger, der hierbei schwere Verletzungen im Bereich des Unterschenkels erlitt. Das verletzte Unfallopfer musste vor Ort notärztlich versorgt und in eine Klinik verlegt werden. Der Unfallverursacher flüchte von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Merzig sucht im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall Zeugen die Angaben zum Unfallhergang, dem unfallbeteiligten, flüchtigen Fahrzeug oder zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell