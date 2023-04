Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vermisste Person

Merzig

Abgängig aus der SHG Klinik Merzig, Station Nerurologie 2, ist der Herr Mohammad Abdel Rahman ANESE. Die Person verließ am 28.04.2023 gegen 11 Uhr fußläufig mit gepacktem Koffer die Station in unbekannte Richtung (vermutlich Wadern). Die Person ist männlich, 47 Jahre alt, 180cm groß, 100kg schwer, südosteuropäisches Aussehen (dunkler Teint), hat kurze schwarze, gelockte Haare, trägt dunkelblaue Jeans und dunkelblauen Pullover. Die Person ist auf medizinische Behandlung angewiesen. Bei Hinweisen bitte Nachricht an die Polizei in Merzig Tel. 068617040

