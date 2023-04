Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf der L 3346 zwischen Hammelbach und Weschnitz

Grasellenbach (ots)

Am Dienstag den 25.04.2023 gegen 09:10 Uhr ereignete sich auf der L 3346 zwischen Hammelbach und Weschnitz ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem grauen Mercedes von Hammelbach kommend in Fahrtrichtung Weschnitz. Im Verlauf einer Linkskurve kam ihm ein blauer Pritschenwagen entgegen, der das Rechtsfahrgebot missachtete und auf der Fahrspur des 39-Jährigen fuhr. Der Mercedes Fahrer musste nach rechts ausweichen, stieß mit einem Verkehrsschild zusammen und kam im Graben zum Stehen. Der Pritschenwagen entfernte sich weiter in Richtung Hammelbach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

