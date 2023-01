Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Containerbrand greift auf Auto über

Gera (ots)

Am 01.01.2023 gegen 2:30 Uhr wird ein Containerbrand in der Walter-Gerber-Straße bekannt, hier brennen 7 Müllcontainer. Durch unbekannte Täter wurde in einer Papiertonne ein Feuer entfacht. Daraufhin brannte diese Tonne komplett aus und zog weitere Tonnen sowie einen PKW in Mitleidenschaft. Durch das schnelle Löschen der Geraer Feuerwehr konnte weiterer Schaden abgewendet werden. Die Geraer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. (JC)

