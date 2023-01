Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sieben auf einen Streich

Greiz (ots)

Berga/Elster - Am Abend des 30.12.2022 kam es in der Bahnhofstraße, Ecke Brauhausstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Der zunächst geschädigte Mopedfahrer entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Aufgrund möglicher Verletzungen wurde nach dem Mopedfahrer gesucht. Dieser konnte schließlich im Stadtgebiet von Berga festgestellt werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Flüchtige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und für das Moped kein Versicherungsschutz bestand. Weiterhin befand sich am Moped selbst ein Versicherungskennzeichen, welches nicht zu diesem gehörte. Der Mopedfahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Für das Moped konnte der Fahrer zudem keinen Eigentumsnachweis erbringen. Die eingesetzten Beamten fanden außerdem in der Wohnung des Fahrer Betäubungsmittel. Den Fahrer erwarten insgesamt sieben Strafanzeigen.

