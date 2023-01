Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sprengen statt Klingeln

Greiz (ots)

Hohenleuben - Am Silvesterabend zündeten Unbekannte in Hohenleuben pyrotechnische Erzeugnisse vor einem Einfamilienhaus. Durch eine Detonation wurde die verglaste Hauseingangstür eines Einfamilienhauses zerstört und Einzelteile in den Hausflur sowie auf die Straße geschleudert. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

