POL-DA: Michelstadt: Rauschgiftermittler finden Drogen bei Wohnungsdurchsuchung

Wald-Michelbach (ots) - Zwei Sachbeschädigungen in der Ludwigstraße beschäftigen derzeit die Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Wald-Michelbach. In der Zeit zwischen Samstagabend (22.04.) und Montagnachmittag (24.04.) warfen Unbekannte mehrere Bierflaschen gegen das Fenster eines Autohauses. Hierbei entstanden Schäden an der Scheibe, dem Rolladen und am ...

mehr