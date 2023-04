POL-DA: Wald-Michelbach: Sachbeschädigungen an Autohaus und Schule/Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) - Nachdem zwischen Montagabend (24.4.) und Dienstagmorgen (25.4.) unbekannte Vandalen unter anderem in der Gebrüder-Grimm-Straße und in der Realschulstraße ihr Unwesen getrieben haben, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Nach aktuellem Kenntnisstand schlugen sie an mindestens fünf Wägen die Scheiben ein. Unter anderem an einem blauen Citroën, der in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellt war. ...

mehr