Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Fahrraddiebstahl in Mettlach

Mettlach (ots)

Am Abend des 15.04.2023 stellte ein Besucher eines Einkaufsmarktes in der Saaruferstraße in Mettlach sein E-Bike neben der Haupteingangstür vor dem Geschäft ab. Während sich der Kunde von etwa 19:35 bis 19:50 Uhr im Markt befand, wurde das elektrifizierte Fahrrad entwendet. Eine Zeugin hatte zwei männliche Personen beobachtet, die das Fahrrad in einen blauen Transporter mit SAB-Kreiskennzeichen verluden und sodann über die B 51 davonfuhren. Personen, die weitere Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen. Auch wird die derzeit unbekannte Zeugin, die ihre Wahrnehmungen dem Geschädigten berichtet hatte, gebeten,sich bei der Polizei unter Tel. 06861/7040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell