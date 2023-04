Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad auf der B406 "Sinzer Berg" bei Perl-Sinz.

Perl (ots)

Am Freitagnachmittag, 14.04.2023 gegen 17:45 Uhr, kam es auf der B406 zwischen Orscholz-Oberleuken und Sinz zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Die 30jährige PKW-Fahrerin, welche im Raum Mettlach wohnhaft ist, befuhr die B406 aus Richtung Oberleuken kommend in Richtung Sinz. Im Bereich des Sinzer Berg geriet die Fahrzeugführerin in einer Rechtskurve, aus bislang ungeklärten Gründen, in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Motorrad. Die 22-jährige aus Frankreich stammende Motorradfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Homburg geflogen. In der Zeit der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt voll gesperrt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Merzig (Tel.: 06861-7040) in Verbindung zu setzen.

