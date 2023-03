POL-MZG: Zeugen gesucht nach Straßenverkehrsgefährdung zwischen Hargarten und Beckingen

Mettlach (ots) - Am Aschermittwoch, den 22.02.2023, in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde in der Britter Straße auf dem Parkplatz vor dem Aldi-Markt in Mettlach ein parkender Pkw Renault Clio durch ein anderes Fahrzeug im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers an der linken Fahrzeugseite im Frontbereich beschädigt. Zeugen, die ein solches Ereignis beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei ...

