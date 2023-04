POL-MZG: Transporter-Fahrer gefährdet andere unter BTM-Einfluss auf der Autobahn

Mettlach (ots) - Am Abend des 15.04.2023 stellte ein Besucher eines Einkaufsmarktes in der Saaruferstraße in Mettlach sein E-Bike neben der Haupteingangstür vor dem Geschäft ab. Während sich der Kunde von etwa 19:35 bis 19:50 Uhr im Markt befand, wurde das elektrifizierte Fahrrad entwendet. Eine Zeugin hatte zwei männliche Personen beobachtet, die das Fahrrad in einen blauen Transporter mit SAB-Kreiskennzeichen ...

mehr