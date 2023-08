Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfall mit Verletzten und Flucht

Lippe (ots)

Freitagabend kam es auf dem Steinweg in Lemgo in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 7-jährigen Kind. Der Fahrer des Pkw war an einer wartenden Fahrzeugschlange vorbeigefahren und hatte den Jungen, welcher mit seiner Familie die Straßenseite wechseln wollte, angefahren. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fahrer seine Fahrt, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern, über die Lagesche Straße in Richtung Hörstmar fort. Das verletzte Kind wurde mit dem Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt und wurde dort vorsorglich stationär aufgenommen. Aufgrund eines durch den Anprall mit dem Kind verlorenen Kennzeichenschildes konnte der flüchtige Fahrzeugführer zeitnah ermittelt werden und ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren. Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell