Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhof in Sarstedt/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße (boe.) Im Zeitraum vom 03.08.23, 14:14 Uhr bis zum 06.08.23, 13:40 Uhr, wurde ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer am Bahnhof angeschlossen. Bei dem gestohlenen E-Scooter handelt es sich um einen Segway KickScooter. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

