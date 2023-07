Polizei Bielefeld

POL-BI: Trickdiebstahl - Schrottsammler unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ubbedissen - Während der Übergabe von Elektroschrott verschwand in einem Wohnhaus an der Linnenstraße am Montag, 17.08.2023, Goldschmuck.

Gegen 10:30 Uhr hielt sich ein Anwohner in seinem Garten, in Nähe der Einmündung der Detmolder Straße, auf. Unerwartet erschien ein Mann in Arbeitskleidung, der angab, Elektroschrott zu sammeln. Da der Senior etwas abzugeben hatte, ging er mit dem Unbekannten in den Keller und übergab einen Karton mit ausgedienten Elektroartikeln.

Wenig später entdeckte der Anwohner mit seiner Ehefrau, dass aus einem Wohnraum Schmuck gestohlen wurde. Es besteht der Verdacht, dass ein Komplize des Schrottsammlers das Haus betrat, während der Senior im Keller abgelenkt war.

Der Anwohner beschrieb den Tatverdächtigen:

Der Mann war ungefähr 175 cm groß und hatte schwarze Haare. Er trug Arbeitskleidung wie ein Handwerker und könnte südländischer Herkunft sein.

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informiert zum Thema Trickdiebstahl in Wohnungen:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Diebstahl an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

