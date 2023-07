Polizei Bielefeld

POL-BI: Parkunfall auf Autobahnraststätte mit Folgen

Bielefeld (ots)

HHo/ BAB Bielefeld/ Am 17.07.2023 erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Herford, gegen 18:35 Uhr, den Auftrag, einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Rastanlage Lipperland-Süd aufzunehmen. Auf dem Parkplatz konnte durch die Beamten ein Unfall zwischen zwei Lkw festgestellt werden. Ein 57-Jähriger Deutscher hatte mit seinem 7,5t Lkw beim Einparken eine Sattelzugmaschine mit deutschem Kennzeichen touchiert, welche bereits geparkt auf dem Parkplatz stand. Beim Herantreten an den verunfallten Lkw des Deutschen, konnte ein Beamter auf dem Fahrersitz zehn leere Bierdosen feststellen. Zudem konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer absolut fahruntüchtig war. Der 57-Jährige wurde zur Blutentnahme mit auf die Polizeiwache genommen. Den Führerschein musste er abgeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Wache verlassen. Der durch die Beamten geschätzte Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt 4000 Euro.

