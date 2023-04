Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim-Markelsheim: Gartenzaun gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am Montag oder Dienstag einen Gartenzaun in Bad Mergentheim-Markelsheim. Nachdem sich die Unbekannten in die Leichtenstraße zu dem Gebäude des dortigen Kegelvereins begaben, schraubten sie mehrere der Akazienholzelemente des Zauns ab. Anschließend nahmen sie diese mit. Insgesamt wird der Wert der Zaunelemente auf circa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen und Personen, die Angaben zu dem Diebstahl oder den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

