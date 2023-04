Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Nachdem die 81-jährige Fahrerin eines Toyotas wohl den Opel Astra einer 44-Jährige übersah, kollidierten die beiden Pkws am Freitagmorgen bei Adelsheim. Die Seniorin war gegen 8.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Landesstraße 519 in Richtung Bundesstraße 292a unterwegs. Beim Einfahren auf die B292a kollidierte der Toyota mit dem Opel der 44-Jährigen, die in Richtung der L 519 abbiegen wollte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Astra wurde abgeschleppt. Die beiden Frauen blieben unverletzt.

