Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Ahorn-Buch: Mauer und Zaun beschädigt

Einen Sachschaden von rund 10.000 Euro hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch in Ahorn-Buch. Der Täter befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr die Lindenstraße und beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen Zaun auf einer Länge von 12 Metern sowie eine Gartenmauer. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Weikersheim: Milchautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen einen Milchautomaten in Weikersheim auf und entwendeten die Geldboxen inklusive der kompletten Mechanik der Maschine. Die Diebe begaben sich zwischen Dienstag um 9 Uhr und Donnerstag um 8 Uhr zu dem in der Schäftersheimer Straße aufgestellten Automaten. Diesen öffneten sie mit brachialer Gewalt und verursachten dabei circa 2.300 Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Weikersheim ermittelt nach diesem Vorfall und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 zu melden.

