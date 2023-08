Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Sarstedt: Polizei stoppt Verkehrsteilnehmer

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Ruther Straße (fha). In den frühen Morgenstunden des 05.08.2023 ist durch eine Funkstreifenwagenbesatzung im Rahmen der Streifentätigkeit ein Fahrzeugführer aufgrund einer Trunkenheitsfahrt aus dem Verkehr gezogen worden.

Am frühen Morgen des 05.08.2023, gegen 02:00 Uhr, befährt eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Sarstedt die Ziegeleistraße in Fahrtrichtung des Bahnhofs Sarstedt. Dort kommt den Beamten ein, in deutlichen Schlangenlinien fahrender, Pkw entgegen. Der Pkw kann anschließend in der Ortschaft Ruthe angehalten werden. Im Rahmen der anlassbezogenen Verkehrskontrolle wird bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer aus der Region Hannover deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,98 Promille. Anschließend wurde der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus verbracht und durch eine Ärztin eine Blutentnahme zur beweissicheren Feststellung des Grades der Alkoholisierung durchgeführt. Nun erwarten dem Fahrzeugführer durch die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr empfindliche Konsequenzen. Zudem wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt sowie der Führerschein zunächst einbehalten.

