Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 24.06.2023

Betzdorf (ots)

Betzdorf

Verkehrsunfall mit Personenschaden am 23.06.2023, 12:30 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Ein 48- jähriger und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhren hintereinander die Wilhelmstraße (B 62) aus Betzdorf-Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Wissen. Als der 48-jährige nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, erkannte dies der 20-jährige zu spät und fuhr auf. Dabei wurden beide Fahrer verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von 8.500.-EUR.

Kirchen

Verkehrsunfallflucht am 23.06.2023, zwischen 08.00 h und 12.00 h, in Kirchen, Bahnhofstraße Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde der Pkw, VW Golf, einer 22-jährigen beim Ein-oder Ausparken vorne links beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in Nähe der dortigen Bäckerei geparkt. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle. Es stand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von 1.000.-EUR. Die Polizei Betzdorf sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Niederdreisbach

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 23.06.2023, 18.45 h, auf der L 280 Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer und ein 46-jähriger Fahrer eines Transporters befuhren in dieser Reihenfolge die L 280 aus Richtung Daaden kommend in Fahrtrichtung Alsdorf. In Höhe km 4,1 - kurz vor der Einfahrt zu einem Firmengelände - benutzte der 46-jährige verbotswidrig sein Handy. Er wurde dadurch so stark abgelenkt, dass er auf den vor ihm fahrenden Pkw auffuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500.-EUR.

Mudersbach

Verdächtige Personen am 24.06.2023, 00.28 h, in Mudersbach, Sängerstraße Von einem aufmerksamen Anwohner wurden zwei männliche Personen in der Sängerstraße festgestellt, die sich an den geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Nachdem sie angesprochen wurden, flüchteten die beiden und konnten durch die alarmierte Polizeistreife leider nicht mehr angetroffen werden. Da es in den letzten Wochen zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gekommen war, wurden durch die Polizisten die Fahrzeuge überprüft, es konnten jedoch keine frischen Beschädigungen festgestellt werden. Nun bittet die Polizei darum, aktuelle Beschädigungen und ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen, speziell im Umfeld der Sängerstraße, unmittelbar unter 02741/926-0 oder der Notrufnummer 110 zu melden.

Mudersbach

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Unfallflucht und Trunkenheit am 24.06.2023, 01.15 h, in Mudersbach, Stahlwerkstraße Ein 25-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Stahlwerkstraße und wurde den Angaben zu Folge von einem Pkw am Hinterrad touchiert, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher, es soll sich dabei um einen schwarzen Opel Corsa älteren Baujahres gehandelt haben, flüchtete einfach vom Unfallort. Die Polizei bittet diesbezüglich um Hinweise unter 02741/926-0. Bei dem Pedelec-Fahrer wurde unterdessen Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er muss jetzt selbst mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell