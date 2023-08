Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld- Einbruch in Ladengeschäft

Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am 05.08.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr wurde in ein Ladengeschäft in der Leinstraße eingebrochen. Zeugen beobachteten die Tatausführung. Es wurden zwei Täter wahrgenommen. Diese entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Vor Ort wurde ein Sachschaden an der Eingangstür festgestellt. Zum Diebesgut kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zu oben genanntem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181/80730 entgegengenommen.

