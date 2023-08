Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Bodenburg: Polizei Bad Salzdetfurth stoppt Wiederholungstäter

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud) -

Am 04.08.2023, gegen 10:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth in der Sehlemer Straße in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen 66-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass der Kontrollierte aus dem Bad Salzdetfurther Stadtgebiet unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Aufgrund der zusätzlich festgestellten Ausfallerscheinungen wurde der 66-jährige anschließend zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Hildesheimer Polizeidienststelle verbracht. Gegen den Pkw-Fahrer wurde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der nunmehr Beschuldigte bereits schon einmal wegen einer Trunkenheitsfahrt polizeilich in Erscheinung getreten ist.

