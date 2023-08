Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Sarstedt - Eigentümer gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt(pie). Am 15.07.2023 wurde in einem Feldweg in 31177 Harsum OT Asel ein Fahrrad der Marke BOCAS (Modell RaceXCross) aufgefunden. Aufgrund der Auffindesituation ist davon auszugehen, dass das Fahrrad aus einem Diebstahl stammt. Die Polizei Sarstedt bittet daher die Eigentümerin oder den Eigentümer sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

