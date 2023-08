Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzungsdelikte in Graste (Lamspringe)

Hildesheim (ots)

Lamspringe/ Graste - In der Nacht von Freitag auf Samstag fand in der Grillhütte Graste eine private Feier statt. Gegen 00:30 Uhr kam es bei dieser Veranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 19jähriger Lamspringer immer wieder mit einer Gruppe anderer junger Erwachsener aneinander. Die Streitigkeiten mündeten schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung, bei der der 19jährige durch Schläge und Tritte verletzt worden ist. Noch vor Eintreffen der Polizei hatte sich der Täter bzw. die Tätergruppe vom Ort des Geschehens entfernt. Der Lamspringer zog sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen, die Hinweis auf den oder die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

Gegen 05:30 Uhr musste die Polizei erneut vor Ort tätig werden, nachdem es unter einem Teil der übriggebliebenen Gäste erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte demnach eine 18jährige aus Lamspringe in den Bauch getreten und bedroht. Dieselbe Person soll einer weiteren Person (16jährig, weiblich) ins Gesicht geschlagen und diese beleidigt haben.

Der Täter konnte sich zunächst mit seinen Begleitern vom Tatort entfernen. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte allerdings ein Regionalbus des RvHi im Bereich Bad Salzdetfurth gestoppt und der Täter in diesem festgestellt werden.

Nach erfolgter Identitätsfeststellung und Abschluss der weiteren pol. Maßnahmen konnten der nun 19jährige Beschuldigte aus Hildesheim und seine Begleiter ihren Weg fortsetzen.

In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell