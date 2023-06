LPI-J: Versammlungen im Zuständigkeitsbereich der LPI Jena

Mattstedt (ots) - Gestern, gegen 09:30 Uhr überquerte ein Reh die B87 bei Mattstedt. Ein heranfahrender 46-jähriger Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh überlebte den Zusammenprall und rannte in das angrenzende Rapsfeld. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

