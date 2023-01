LPI-EF: 50.000 Euro Sachschaden am Theater Erfurt

Erfurt (ots) - Heute Morgen wurde ein Dieb in Erfurt in die Flucht geschlagen. Ein Anwohner war in der Hubertusstraße gegen 04:30 Uhr auf einen dunkel gekleideten Mann aufmerksam geworden, der sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Als der Unbekannte den Anwohner erblickte, schwang er sich auf ein Fahrrad und fuhr davon. Mehrere Streifenwagen fahndeten nach dem flüchtigen Täter, wurden ihm aber nicht ...

mehr