LPI-EF: Böller verletzt vier Jugendliche

Erfurt (ots) - Unbekannte haben sich in Hohenwinden am Auto eines Pflegedienstes vergriffen. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen betraten sie das Firmengelände, auf dem der VW Polo abgestellt war. Anschließend zerstachen sie zwei Reifen. Der Schaden am Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

