LPI-EF: Autofahrer verletzt

Erfurt (ots) - Am Mittwochmorgen wurden in der Straße Am alten Nordhäuser Bahnhof von Erfurt gleich mehrere Beschädigungen festgestellt. Unbekannte hatten vermutlich mit einer Axt vier Scheiben eines Gebäudes sowie die Heckscheibe eines geparkten Fahrzeuges zerstört. Zudem brachten sie auf eine Fassade und ein Trafohäuschen mit Sprühfarbe politisch motivierte Schriftzüge auf. In diesem Zusammenhang wurden zudem ...

mehr