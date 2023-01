LPI-EF: Trunkenheitsfahrt beendet

Landkreis Sömmerda (ots) - Am Mittwochmorgen kam es in Henschleben zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Renault-Fahrer hatte beabsichtigt, von seinem Grundstück auf die B4 aufzufahren. Dabei übersah er einen VW auf der Bundesstraße. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Allerdings wurden die Fahrzeuge dermaßen beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an den Autos wird auf ...

