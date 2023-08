Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 04.08. - 06.08.2023

Hildesheim (ots)

(fkl)

Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am Samstag (05.08.2023) ereignete sich auf der L482 zwischen Nienstedt und Eitzum gegen 04:24 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kam ein Pkw aus Nienstedt kommend aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild sowie eine Leitplanke. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt und ließ seinen Pkw an der Unfallstelle zurück.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagvormittag, dem 04.08.2023, um 11:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Elze einen 54-jährigen Pkw-Fahrer eines Mercedes in der Bethelner Landstraße in 31028 Gronau (Leine). Während der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Beamten bereits Ausfallerscheinungen fest, die auf eine Beeinflussung hindeuten können. Im Rahmen von durchgeführten Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit erhärtete sich der Verdacht, dass der Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Der 54-jährige verweigerte jedoch einen Urinvortest. Aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten und des hieraus gewonnenen Verdachts, dass er unter dem Einfluss von berauschenden stehen könnte, wurde dieser zur Entnahme einer Blutprobe dem Krankenhaus in Gronau (Leine) zugeführt. Weiterhin wurde dem 54-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Warnung vor "Microsoft" Betrugsmasche

Die Polizei Elze warnt aus aktuellem Anlass vor einer Betrugsmasche von angeblichen "Microsoft" Mitarbeitern. Hierbei wird dem späteren Opfer durch eine Nachricht auf dem Computer fälschlicherweise suggeriert, dass sich auf diesem ein Virus befände. Im Anschluss daran erfolgt die Aufforderung eine angezeigte Telefonnummer zu wählen, um mit einem vermeintlichen "Microsoft" Mitarbeiter verbunden zu werden. Dieser drängt das Opfer daraufhin mehrere Überweisungen über das Bankkonto zu tätigen, unter dem Vorwand den angeblichen Virus zu beseitigen. Eine 66-Jährige Elzerin erlitt kürzlich durch eine solche Betrugsmasche einen finanziellen Schaden, bei der diese eine hohe dreistellige Summe an die Betrüger verlor. Die Polizei Elze warnt deshalb ausdrücklich davor, persönliche Daten am Telefon preiszugeben. Im Zweifelsfall sollte der "Microsoft" Kundenservice eigenständig über eine verifizierte Telefonnummer kontaktiert sowie die Installation fremder Software vermieden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell