POL-HI: Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots) - ALFELD (cmü). Am 05.08.2023 zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr wurde in ein Ladengeschäft in der Leinstraße eingebrochen. Zeugen beobachteten die Tatausführung. Es wurden zwei Täter wahrgenommen. Diese entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Vor Ort wurde ein Sachschaden an der Eingangstür festgestellt. Zum Diebesgut kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen, ...

