Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Snackautomat aufgebrochen und geflüchtet/Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden (ots)

In der vergangenen Nacht wurde am Bahnhof in Baden-Baden der sich dort befindliche Snackautomat aufgebrochen und die Geldkassette daraus entwendet. Eine Streife der Bundespolizei,welche im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, den Bahnhof Baden-Baden anfuhr konnte eine dunkel bekleidete Person feststellen,welche bei Erkennen der Streife mehrere Gegenstände fallen lies und die Flucht ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Person verlief negativ. Vor Ort konnte ein beschädigter und aufgebrochener Snackautomat sowie eine fehlende Geldkassette festgestellt werden. Zudem war der Inhalt des Automaten teilweise auf dem Bahnsteig 1 verteilt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung des Snackautoamten am Bahnhof Baden-Baden geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

