Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Beamte angegriffen und Widerstand geleistet

Biberach (ots)

Gestern Abend gegen 20 Uhr wurde die Bundespolizei Offenburg vom Fahrdienstleiter am Bahnhof in Biberach darüber informiert, dass er soeben eine weibliche Person aus dem Gleisbereich begleitet habe und diese nun auf dem Bahnsteig liegen würde. Die angeforderte Streife stellte eine starke Alkoholisierung bei der 48-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen fest. Sie sollte daraufhin in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht werden. Gegen die Maßnahmen wehrte sich die Frauen, indem sie sich versuchte loszureißen, nach den Beamten tritt und biss. Ihr wurden daraufhin die Handfesseln angelegt. Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Dienststelle schlug Sie nach einer weiblichen Beamtin und versuchte diese in die Hand zu beißen. Nach erfolgreicher Ausnüchterung konnte die Frau die Dienstelle heute Morgen wieder verlassen. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

