POL-CUX: Berichte aus dem Polizeikommissariat Schiffdorf

Hagen- Erneuter Aufbruch von Container, Reifensätze gestohlen

In der Nacht vom 18.02.2023 auf den 19.02.2023 gelangten bislang unbekannte Täter zum widerholten Male nach Aufhebeln eines Einfahrtstores auf das Firmengelände eines Autohauses in Hagen-Börsten. Dort brachen sie drei Container auf, in denen Reifensätze eingelagert waren und entwendeten diese. Es entstand ein hoher fünfstelliger Schaden. Wie bei der Tat vor ca. drei Wochen, geht die Polizei auch in diesem Fall davon aus, dass die Täter einen Lieferwagen oder ähnliches zum Abtransport der Reifen genutzt haben. Wer Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706-9480 in Verbindung zu setzen.

Schiffdorf - Betrunkener Autofahrer bringt Freunde nach Hause

Eigentlich war ein 23-Jähriger Mann aus Wilhelmshaven als Fahrer eingeteilt, um seine Freunde nach einer Karnevalsveranstaltung sicher nach Hause zu bringen. Dennoch trank der Mann während der Veranstaltung eine nicht unerhebliche Menge Alkohol. Auf der Nachhausefahrt gegen 22.40 Uhr wurde der Audi-Fahrer von Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf im Bereich Geestenseth kontrolliert. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schiffdorf - Karneval Wehdel

Bei widrigen Wetterverhältnissen hatten sich etwa 1000 Zuschauer auf den Straßen innerorts von Wehdel eingefunden, um den traditionellen Karnevalsumzug von 15 Festwagen zu begleiten. Bei der abendlichen "After-Umzug-Party" feierten ca. 500 Partygäste, überwiegend Jugendliche und Heranwachsende, bis in die frühen Morgenstunden. Aus Sicht der Polizei verlief die Veranstaltung weitgehend friedlich. Streitigkeiten, in der Regel aufgrund starkem Alkoholkonsums, wurden durch anwesende Polizeibeamten schnell unterbunden. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen.

