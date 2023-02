Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bericht aus dem Polizeikommissariat Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland - Alkohol am Steuer

In den frühen Morgenstunden des 18.02.2023 befuhr ein 27-jähriger Bremerhavener mit seinem Pkw die Straße Rosenburg in Geestland. Er fuhr direkt am Polizeikommissariat in Geestland vorbei, wo die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Der Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, gegen ihn wird nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell