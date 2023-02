Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Lingen (ots)

Am 10. Februar kam es in Lingen um 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 10-Jährige beabsichtigte, die "Frerener Straße" in Höhe der Straße "Pferdeweg" zu Fuß zu überqueren. Hierbei wurde sie von einer bislang unbekannten Radfahrerin angefahren, die mit ihrem Rad unerlaubt auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 10-Jährige leicht verletzt. Die Radfahrerin entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

