POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Stadtgebiet Lingen zu diversen Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter haben in der Schützenstraße, Kaiserstraße und der Marienstraße mehrere Pkw sowie Scheiben von Gebäuden vermutlich durch Steinwürfe beschädigt. Zudem haben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag, zwischen 2 und 4 Uhr in der Jägerstraße und in der Waldstraße die ...

