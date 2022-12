Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Auseinandersetzung in Disco

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - In einer Discothek in der Hannoversche Straße kam es am frühen Morgen des 18.12.2022 gegen 3.35 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 33-jähriger Alfelder bedrängte zunächst eine 21-jährige Gronauerin. Als sie auf seine unangemessenen Annäherungsversuche nicht einging, schubste er sie und fügte ihr so Schmerzen zu. Einem ersten Sicherheitsdienstmitarbeiter, der der Frau zur Hilfe kam, trat er ins Gesicht, einem zweiten schlug er mehrfach in Gesicht und Bauch. Zwar konnte er anschließend durch den Sicherheitsdienst fixiert werden, ihm gelang aber kurz vor Eintreffen der Polizei die Flucht. Er versteckte sich anschließend im Nahbereich und konnte dort durch die eingesetzten Polizisten aufgefunden und nach kurzer erneuter Flucht festgehalten werden. Dem alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten Strafverfahren wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung.

