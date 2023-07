Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe schlagen Scheiben ein und durchwühlen Fahrzeuge

Neuss - Grevenbroich - Korschenbroich (ots)

In Neuss, Grevenbroich und Korschenbroich kam es in den vergangenen beiden Tagen zu mehreren Vorfällen, bei denen Diebe Scheiben von geparkten Fahrzeugen einschlugen, um sie anschließend nach Wertgegenständen abzusuchen.

Am Mittwoch (26.07.), zwischen 12:00 und 16:52 Uhr, entwendeten Diebe aus einem Pkw auf der Zufuhrstraße in Neuss eine Handtasche, indem sie die hintere, rechte Scheibe einschlugen. Am selbigen Tag, zwischen 13 und 14 Uhr, stahlen Unbekannte auf der Siegstraße aus einem unverschlossenen Auto ein Mobiltelefon.

Zu einem weiteren Vorfall kam es am Mittwoch, zwischen 19:15 und 19:30 Uhr, an der Elfgener Dorfstraße in Grevenbroich. Auf einem Wanderparkplatz schlugen unbekannte Täter eine Fahrzeugscheibe ein und flohen mit einer Geldbörse.

In Korschenbroich agierten unbekannte Täter in den vergangenen beiden Tagen gleich viermal mit derselben Vorgehensweise. Am Mittwoch (26.07.), zwischen 15 und 18 Uhr, flüchteten sie nach Einschlagen einer Fensterscheibe mit einem Rucksack samt Wertgegenständen. Aus einem Pkw, der auf dem Parkplatz nahe der Straße "Am Waldfriedhof" stand, wurde nach ersten Erkenntnissen keine Tatbeute erlangt.

Bereits in der Nacht von Dienstag (25.07.) auf Mittwoch (26.07.) waren in Korschenbroich zwei Fahrzeuge durch Einschlagen einer Fensterscheibe angegangen worden. Auf der Schaffenbergstraße erlangten die Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr nach ersten Informationen keine Beute. Anders sah es auf der Straße "Am Kuhlenhof" aus. Dort stahlen sie zwischen 12:30 und 08:30 Uhr aus einem Pkw Dokumente.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen. Denken Sie zudem daran, ihr Fahrzeug bei Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell