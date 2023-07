POL-NE: Entwendetes Fahrrad zum Kauf angeboten - Täter ermittelt

Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (27.07.), gegen 08:00 Uhr, riefen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Grevenbroich die Polizei, weil ein Mann aus seiner Wohnung an der Straße "Am Rittergut" mit Gegenständen (Flaschen) auf Personen warf. Als die Polizei eintraf, zog sich der 44-jährige Verdächtige in die Wohnung zurück und reagierte nicht auf Anweisungen der ...

