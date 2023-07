POL-NE: Mann mit vermeintlicher Waffe löst Einsatz von Spezialkräften aus

Dormagen (ots) - Am Mittwoch (26.07.), gegen 11:50 Uhr, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen zum Paul-Wierich-Platz 2 in Dormagen aus. Einsatzörtlichkeit war die Stadtverwaltung Dormagen. Ein 35- jähriger Dormagener betrat mit einem Baseballschläger das Gebäude der Stadtverwaltung und beschädigte zunächst im Erdgeschoß das Mobiliar. Dann zog er weiter in Richtung Jugendamt in die erste Etage und ...

mehr