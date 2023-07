POL-NE: Dieb stiehlt Geldbörse aus Kofferraum

Neuss (ots) - Vergangene Woche kam es in der Nacht von Montag (17.07.), ca. 18:00 Uhr, auf Dienstag (18.07.), ca. 06:30 Uhr, auf der Johanna-Etienne-Straße in Neuss-Grimlinghausen zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Entwendet wurde dieses aus einer Großraum-Tiefgarage. In selbiger Nacht wurden zwei männliche Erwachsene von einer Überwachungskamera ...

mehr