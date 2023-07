Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoknacker schlagen auf Friedhofsparkplätzen zu

Neuss / Kaarst (ots)

In Neuss schlugen Unbekannte am Dienstag (25.07.), zwischen 11:20 und 11:25 Uhr die Beifahrerscheibe eines Pkw ein. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Friedhofs, welcher über die Rheydter Straße zu erreichen ist, geparkt und war von der Eigentümerin, einer 57- jährigen Neusserin, lediglich fünf Minuten unbeaufsichtigt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie die eingeschlagene Fensterscheibe sowie das Fehlen ihrer Handtasche, in der sich Geldbörse und Mobiltelefon befanden, fest.

Am selbigen Tag, zwischen 10:50 und 13:55 Uhr, agierten unbekannte Täter in Kaarst mit demselben Modus Operandi. Der Pkw einer 59- jährigen Frau aus Wachtberg stand auf einem am Jungfernweg gelegenen Friedhofsparkplatz. Auch hier schlugen die Diebe die Beifahrerscheibe ein und flüchteten anschließend mit einer Handtasche samt Wertgegenständen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen, prüft Zusammenhänge und sucht Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Das Auto ist kein Safe: Die Polizei möchte Sie dahingehend sensibilisieren, bei Verlassen Ihres Fahrzeuges keinerlei Wertgegenstände unbeaufsichtigt zurückzulassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell