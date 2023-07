Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen gesucht Diebstahlserie von hochwertigen E-Bikes aus Großraum-Tiefgaragen

Neuss (ots)

Vergangene Woche kam es in der Nacht von Montag (17.07.), ca. 18:00 Uhr, auf Dienstag (18.07.), ca. 06:30 Uhr, auf der Johanna-Etienne-Straße in Neuss-Grimlinghausen zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes. Entwendet wurde dieses aus einer Großraum-Tiefgarage. In selbiger Nacht wurden zwei männliche Erwachsene von einer Überwachungskamera aufgenommen, als sie versuchten, einen Pkw zu öffnen. Dieser stand auf einem Stellplatz, der der zuvor genannten Großraum-Tiefgarage gegenüberlag, geparkt.

In der Nacht von Donnerstag (20.07.) auf Freitag (21.07.) kam es zu weiteren Diebstählen von hochwertigen E-Bikes. Tatörtlichkeit war erneut eine Großraum-Tiefgarage eines Wohnkomplexes, dieses Mal auf der Schillerstraße / An der Obererft in Neuss. Um in die Tiefgarage zu gelangen, durchschnitten die Diebe das Drahtgitter einer Notausgangstür. Eine Überwachungskamera konnte auch hier die Täter aufzeichnen, woraufhin auffiel, dass einer der Täter bereits am Tatort in Grimlinghausen agierte. Bei beiden Tatbegehungen trug der ca. 25 bis 30 Jahre alte Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild eine dunkle Baseballkappe des Herstellers Adidas, ein weiß gestreiftes, dunkles Langarmshirt, eine dunkle Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen sowie graue Handschuhe. Der zweite Täter, ebenfalls mit osteuropäischem Erscheinungsbild und ca. 40 bis 45 Jahre alt, trug bei Tatbegehung in Grimlinmghausen ebenfalls eine dunkle Baseballkappe, ein dunkles T-Shirt mit der weißen Aufschrift "Puma" sowie eine dunkle Hose.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Personen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell