POL-NE: Diebin durchwühlt Fahrzeug und wird anschließend von der Polizei gefasst

Rommerskirchen (ots) - Ein 33-jähriger Lkw Fahrer aus Gelsenkirchen befuhr am Montag (24.07.), gegen 07:30 Uhr, die Grevenbroicher Straße in Sinsteden. Zuvor hatte er seine Ware an einem Geschäft in Grevenbroich an der Poststraße abgeliefert und eine entsprechende Bezahlung für die Ware erhalten. Im Bereich der Grevenboicher Straße wurde er dann nach ersten Erkenntnissen von einem schwarzen BMW Limousine überholt ...

mehr