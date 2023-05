Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zechpreller fahren betrunken mit Pkw weg

Neuwied-Innenstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei Neuwied von den Angestellten einer Discothek in der Innenstadt darüber informiert, dass soeben zwei Gäste ohne ihre Zeche zu bezahlen das Lokal verlassen hätten. Sie seien dann in einem Auto weggefahren, obwohl sie alkoholisiert gewesen seien. Kurz darauf konnte ein Streifenwagen das genannte Fahrzeug anhalten und die beiden Zechpreller feststellen. Der 47jährige Fahrer aus Neuwied hatte bei einem Alco-Test einen Wert von 1,19 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwarten jetzt zwei Strafanzeigen. Gegen den 22jährigen Beifahrer, der auch aus Neuwied stammt, wurde eine Strafanzeige wegen Zechbetrug erstattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell